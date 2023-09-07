Гузеева сыграла тещу Харламова в новой комедии: первые кадры

Лариса Гузеева и Гарик Харламов снялись вместе в комедии «Теща» режиссера Аскара Узабаева. Первые кадры и трейлер фильма появились в сети.
64-летняя ведущая шоу «Давай поженимся!» сыграла волевую женщину, жизнь которой портит только зять. Однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.
Гузеева призналась, что не сразу согласилась на участие в проекте, так как к жанру комедии она равнодушна.
«Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе. Создавая ее образ в кадре, я полностью доверилась режиссеру, который в начале съемок сказал мне: “Я не дам тебе плохо сыграть!”. Я поверила и пошла с ним», — рассказала актриса.
Гарик Харламов отметил, что благодаря совместной работе он наконец-то познакомился с Гузеевой, над которой на протяжении нескольких лет шутил в своем микроблоге. Из-за этого у звезд несколько раз происходили размолвки.
«В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: “Я думала, ты меня ненавидишь”. Я же ответил: “Как я могу Вас ненавидеть, если мы даже не знакомы”. Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент», — добавил юморист.
В «Теще», помимо Гузеевой и Харламова, снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Анна Уколова, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.
В широкий прокат фильм выйдет 30 ноября.