Гузеева сыграла тещу Харламова в новой комедии: первые кадры

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Лариса Гузеева и Гарик Харламов снялись вместе в комедии «Теща» режиссера Аскара Узабаева. Первые кадры и трейлер фильма появились в сети.

64-летняя ведущая шоу «Давай поженимся!» сыграла волевую женщину, жизнь которой портит только зять. Однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456305396&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гузеева призналась, что не сразу согласилась на участие в проекте, так как к жанру комедии она равнодушна.

«Меня привлекло то, что персонаж Тещи раскрывается по-новому. Но в то же время она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе. Создавая ее образ в кадре, я полностью доверилась режиссеру, который в начале съемок сказал мне: “Я не дам тебе плохо сыграть!”. Я поверила и пошла с ним», — рассказала актриса.

Гарик Харламов отметил, что благодаря совместной работе он наконец-то познакомился с Гузеевой, над которой на протяжении нескольких лет шутил в своем микроблоге. Из-за этого у звезд несколько раз происходили размолвки.

«В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: “Я думала, ты меня ненавидишь”. Я же ответил: “Как я могу Вас ненавидеть, если мы даже не знакомы”. Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент», — добавил юморист.