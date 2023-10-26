Гогунский, Водонаева, Светлаков: звезды на 25-летии ТНТ

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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась масштабная презентация нового сезона на ТНТ. Канал в этом году отмечает 25-летие, поэтому собравшиеся на мероприятии звезды не только узнали подробности грядущих проектов, но и поздравили «первый развлекательный» с солидной датой.

Кроме того, канал планирует вернуть в эфир танцы (в новом проекте «Звездные танцы»), перезапустить «Фабрику звезд» и предложить зрителям новый для канала формат двухчасового шоу «Утро на ТНТ» с прямыми эфирами с понедельника по пятницу.