Гогунский, Водонаева, Светлаков: звезды на 25-летии ТНТ

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась масштабная презентация нового сезона на ТНТ. Канал в этом году отмечает 25-летие, поэтому собравшиеся на мероприятии звезды не только узнали подробности грядущих проектов, но и поздравили «первый развлекательный» с солидной датой.
Гостями вечера стали Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Сергей Светлаков, Зураб Матуа, Александр и Олег Шепсы, Леонтий Канделаки, Ольга Серябкина, Сарик Андреасян, Елизавета Моряк, Александр Масляков-младший, Юлия Паршута, Митя Фомин, Виталий Гогунский, Алексей Гаврилов, Тимур Родригез, Алена Водонаева, Вячеслав Чепурченко и многие другие.
Директор канала Тина Канделаки рассказала о проектах, которые ждут зрителей в новом сезоне. В эфир выйдут продолжения полюбившихся шоу («Шоу Воли», «Конфетка», «Новые звезды в Африке», «Выжить в…», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Вызов» и других) и их новых форматов. Так, Ольга Бузова и Михаил Галустян из Африки переместятся в Китай на поиски «Сокровищ императора», экстрасенсы отправятся на поиски любви в первом мистическом лавстори-реалити «Невеста для экстрасенса».
Кроме того, канал планирует вернуть в эфир танцы (в новом проекте «Звездные танцы»), перезапустить «Фабрику звезд» и предложить зрителям новый для канала формат двухчасового шоу «Утро на ТНТ» с прямыми эфирами с понедельника по пятницу.
В отношении сериалов руководство канала также делает ставку на продолжения полюбившихся хитов и запуск новых проектов. С новыми сезонами вернутся «Полярный», «Девушки с Макаровым», «СашаТаня», «Просто Михалыч», «Универ. 13 лет спустя», «Исправление и наказание», «Жуки» и «Гусар». Среди новинок - долгожданная российская адаптация турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь», семейная сага «Бедные смеются, богатые плачут», скетч-шоу «Светлаков+», ситком «Букины», комедия о двух первобытных временах «ЖЫЫЫзнь», история о бывших работниках ликеро-водочного завода «Повышая градус» и приключенческая комедия «Казачок».
Кроме того, на презентации был представлен новогодний музыкальный телефильм «Иван Васильевич меняет все!», наследник прошлогодней «СамоИронии судьбы».