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26 октября 2023, новость

«Фабрику звезд» перезапустят на ТНТ

Директор телеканала Тина Канделаки сообщила, что кастинг в новое шоу уже идет
Гала-концерт «Фабрики звезд» | Источник: PersonaStars

Телеканал ТНТ планирует в 2024 году возродить российское музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд». Также, начиная с февраля, на канале появится утреннее телешоу под названием «Утро на ТНТ». Об этом объявила директор ТНТ Тина Канделаки.

На презентации нового сезона телеканала, посвященной его 25-летию, Канделаки сообщила: «Вы помните, что я говорила о музыке и о том, что мы не остановимся на двух проектах. И мы не собираемся останавливаться. Кастинг для "Новой Фабрики звезд" на телеканале ТНТ уже идет».

«Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на «Первом канале» с 13 октября 2002 по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 по 6 июля 2012 года.  В 2017 году компания «ВайТ Медиа» запустила на телеканале Муз-ТВ шоу «Новая Фабрика звезд», выдержавшее один сезон. Его ведущей стала Ксения Собчак.

Ранее Яна Чурикова, которая вела «Фабрику звезд» в начале 2000-х, заявила, что в нынешнее время подобный формат неактуален, так как музыканты могут найти путь к слушателю самостоятельно, без помощи продюсеров.

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