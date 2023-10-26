«Фабрику звезд» перезапустят на ТНТ

Телеканал ТНТ планирует в 2024 году возродить российское музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд». Также, начиная с февраля, на канале появится утреннее телешоу под названием «Утро на ТНТ». Об этом объявила директор ТНТ Тина Канделаки.

На презентации нового сезона телеканала, посвященной его 25-летию, Канделаки сообщила: «Вы помните, что я говорила о музыке и о том, что мы не остановимся на двух проектах. И мы не собираемся останавливаться. Кастинг для "Новой Фабрики звезд" на телеканале ТНТ уже идет».

«Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на «Первом канале» с 13 октября 2002 по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 по 6 июля 2012 года. В 2017 году компания «ВайТ Медиа» запустила на телеканале Муз-ТВ шоу «Новая Фабрика звезд», выдержавшее один сезон. Его ведущей стала Ксения Собчак.