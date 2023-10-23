Вышел первый трейлер комедии «Холоп 2» с Биковичем и Тарасовой

Вышел трейлер продолжения комедии «Холоп», сообщили РБК Life в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип». Фильм появится на экранах кинотеатров 1 января 2024 года.
В первом фильме сюжет строился вокруг Гриши, чей богатый папа уже устал отмазывать избалованного сына и в итоге согласился на необычные методы перевоспитания. Гриша «попадает в аварию» и приходит в себя в России 1860 года. И в том мире он уже не сын влиятельного человека, а бесправный конюх.
В фильме «Холоп 2» перевоспитанный Гриша сам не может закрыть глаза на беспредел, творимый избалованной Катей. Она становится следующей в очереди на изменения к лучшему. И тоже оказывается в «другом времени».
К роли Гриши вернулся Милош Бикович. Катю сыграла Аглая Тарасова. Также в фильме задействованы Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка, Павел Деревянко и другие.
Режиссер — постановщик первого «Холопа» Клим Шипенко. Зрители также знают его по фильму «Вызов». Вместе с Юлией Пересильд Клим Шипенко отправился в космос и провел 12 смен на МКС. Милош Бикович тоже снимался в «Вызове». Он сыграл талантливого хирурга, влюбленного в героиню Юлии Пересильд.
«Холоп», вышедший в 2019 году, долгое время удерживал звание самого коммерчески успешного российского фильма, заработав 3,1 млрд рублей в прокате. И лишь в 2023-м его обогнал «Чебурашка» с 7 млрд руб. выручки.