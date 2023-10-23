Фильм-концерт Тейлор Свифт обошел в прокате новинку от Скорсезе

Фильм-концерт Тейлор Свифт «Тейлор Свифт: тур Eras» собрал около $126—130 млн в первые выходные в мировом прокате. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Лента вышла 13 октября. В США картина заработала от $95 млн до $97 млн. При этом новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», который стартовал в прокате 20 октября, заработал за прошедший уикенд $23 млн в кинотеатрах США и $44 млн в мире.

Картина Тейлор Свифт заработала $39 млн в первую пятницу, наравне с такими хитом, как «Человек-паук: Нет пути домой» ($39,2 млн в первый день проката). Она также стала вторым лучшим пятничным результатом для октябрьского релиза после «Джокера» ($39,4 млн) без учета инфляции.