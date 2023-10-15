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15 октября 2023, новость

Фильм-концерт Тейлор Свифт может побить рекорд «Джокера» по кассовым сборам

THR: фильм-концерт певицы заработает $100 миллионов в США
Тейлор Свифт | Источник: Legion-Media.ru

Фильм-концерт Тейлор Свифт «Тейлор Свифт: тур Eras» может заработать $100 миллионов за первый уикенд США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Эти цифры прогнозирует дистрибьютор AMC Theatre, однако кассовые аналитики оценивают сборы ленты в диапазоне от 90 до 110 миллионов долларов.

Картина Тейлор Свифт уже заработала $39 миллионов в первую пятницу, наравне с таким хитом, как «Человек-паук: Нет пути домой» ($39,2 миллионов в первый день проката). Она также стала вторым лучшим пятничным результатом для октябрьского релиза после «Джокера» ($39,4 миллионов) без учета инфляции.

При этом, отмечает THR, у фильма есть шанс стать лучшим октябрьским дебютом в Северной Америке за всю историю, если он обойдет «Джокера» ($96,2 миллионов).

Кроме того, лента Свифт уже гарантированно станет самым кассовым концертным фильмом всех времен без учета инфляции.

В конце сентября сообщалось, что Россия, как и Белоруссия, остались без концертного фильма Тейлор Свифт. Копии фильма покажут в таких странах, как Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Украина и Таджикистан. С 3 ноября к прокату присоединятся Болгария, Турция, Индия, Бразилия и страны Азии.

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