Пригожин заявил, что Пугачева не потеряла популярности в России

Продюсер Иосиф Пригожин заявил «Миру новостей», что певица Алла Пугачева оставила большой след в отечественной эстраде, поэтому по возращении артистка все равно будет собирать аншлаги в России.
«Я уверен, что, если завтра объявят о том, что она возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Ведь Пугачева выступала в этой стране на протяжении огромного количества лет, и произведения, которые она спела за годы своей профессиональной деятельности, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей. И это абсолютная правда», — подчеркнул продюсер.
По словам Пригожина, Алла Пугачева уже давно сформировала из своего имени мощный бренд.
«Глупо было бы говорить, что она каким-то образом может исчезнуть с радаров. Всегда ее будут держать в поле зрения, помнить о ней. Она является поистине народной певицей», — отметил он.
Ранее шоумен Отар Кушанашвили назвал Аллу Пугачеву певицей номер один в России. Шоумен возмутился, что на первое место среди певиц ВЦИОМ поставил артистку Полину Гагарину, но при этом даже не включил в список Примадонну.
«Она [Пугачева] ведь уже без малого иноагент. Но мы-то понимаем, что она была, есть и будет певицей номер один. Милая Полина, мы же с тобой понимаем, что Пугачева всегда певица номер один...» — заявил телеведущий.
Напомним, что после начала военной операции на Украине Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) улетела из России в Израиль. Как стало известно на днях, Галкин, ранее заявлявший о готовности помогать Израилю в трудную минуту, собирается отправиться на гастроли по Европе с юмористическими концертами.