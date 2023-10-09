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9 октября 2023, новость

Галкин рассказал, как помогает Израилю «в сложное время»

Юморист опроверг информацию об отъезде
Максим Галкин и Алла Пугачева

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опроверг в соцсетях информацию о том, что его семья улетает из Израиля и заявил о своей готовности воевать за израильскую армию.

«Если бы я служил в армии Израиля и были бы какие-то основания, чтобы я мог пойти и защищать Израиль — я бы пошел», — сказал комик.

При этом Галкин подчеркнул, что у него есть возможность по-другому поддержать страну. «Я пойду сдавать кровь и буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой сегодня здесь. В сложное время для Израиля», — отметил он.

По словам Галкина, он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к такой сплоченной нации и государству, где патриотизм — «понятие не дутое, не навязанное сверху, а идет из глубины сердец миллионов израильтян». Комик отметил, что из Израиля сейчас уезжают только туристы, а люди, имеющие отношение к нации, наоборот, прилетают обратно в знак солидарности.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным были замечены в аэропорту Израиля. На фото изображен мужчина, похожий на российского юмориста. Однако часть его лица скрыта за другими людьми, поэтому нельзя точно удостовериться, что это именно Галкин.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

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