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16 октября 2023, новость

Максим Галкин собрался уехать из Израиля

Юморист собирается отправиться на гастроли по Европе, хотя недавно говорил, что останется в стране, несмотря на опасность

Максим Галкин (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) в своем микроблоге рассказал, что собирается на гастроли по Европе. Уже в октябре 47-летний юморист планирует дать концерты на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании. Своих поклонников Галкин успокоил, сообщив, что выступления не отменятся и не будут перенесены.

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«Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время. Не все авиакомпании летают, но El Al выполняет рейсы, и несколько вариантов есть. Поэтому не переживайте, я обязательно буду», — заявил артист.

Многие пользователи сети вновь раскритиковали Галкина из-за того, что во время военного конфликта в Израиле он покидает страну, хотя еще недавно говорил, что остается там с семьей, несмотря на опасность. Ранее шоумен рассказывал о своем патриотизме и любви к стране, в которой живет уже почти два года.

«Тем, кто спрашивает, почему я не на фронте, а здесь, отвечу. Я бы пошел туда, но не служил. Однако могу быть полезным в другом — буду сдавать кровь, буду помогать», — заявил Галкин.

Напомним, артист уехал из России после начала спецоперации России на Украине. Позже к нему приехала супруга, певица Алла Пугачева, вместе с детьми — сыном Гарри и дочерью Лизой.

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