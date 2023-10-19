Скончался звезда фильмов о Рокки

Актер Берт Янг, известный своей ролью Поли Пеннино — друга и шурина боксера Рокки Бальбоа, главного героя серии фильмов «Рокки», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета New York Times.
«Берт Янг, актер, который создал яркую карьеру в Голливуде, снявшись в таких фильмах, как "Китайский квартал", "Однажды в Америке" и, наиболее известном, "Рокки", за который он был номинирован на "Оскар", ушел из жизни 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — сообщил источник издания.
Согласно газете, смерть актера подтвердила его дочь Анн Морея Штайнгизер.
Подробности о причине смерти не разглашаются.
Янг также принимал участие в фильмах: «Легендарное ограбление», «Земля изобилия», «Убийства в Амитивилле», «Кевин подождет», «Хорас и Пит», «Лифт: Остаться в живых», «Эбигейл Харм», «Побеждай!», «Гангста Love», «Голубоглазый Микки», «Разбитые сердца», «Карнера: Ходячая гора», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Пристанище» и других проектах.