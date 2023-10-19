Наверх
19 октября 2023, новость

Скончался звезда фильмов о Рокки

Берт Янг умер в возрасте 83 лет
Берт Янг | Источник: Legion-Media.ru

Актер Берт Янг, известный своей ролью Поли Пеннино — друга и шурина боксера Рокки Бальбоа, главного героя серии фильмов «Рокки», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета New York Times.

«Берт Янг, актер, который создал яркую карьеру в Голливуде, снявшись в таких фильмах, как "Китайский квартал", "Однажды в Америке" и, наиболее известном, "Рокки", за который он был номинирован на "Оскар", ушел из жизни 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — сообщил источник издания.

Согласно газете, смерть актера подтвердила его дочь Анн Морея Штайнгизер.

Подробности о причине смерти не разглашаются.

Янг также принимал участие в фильмах: «Легендарное ограбление», «Земля изобилия», «Убийства в Амитивилле», «Кевин подождет», «Хорас и Пит», «Лифт: Остаться в живых», «Эбигейл Харм», «Побеждай!», «Гангста Love», «Голубоглазый Микки», «Разбитые сердца», «Карнера: Ходячая гора», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Пристанище» и других проектах.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Побеждай!
Берт Янг
Burt Young
Умер Геннадий Гладков
1 р.
Рокки
Убийства в Амитивилле
Умер актер из «Тихого Дона»
Эбигейл Харм
Карнера: Ходячая гора
Умер российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков
Хорас и Пит
Разбитые сердца
Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон
Земля изобилия
Голубоглазый Микки
Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить
1 р.
Легендарное ограбление
Пристанище
Умер актер Алексей Янин
Китайский квартал
Лифт: Остаться в живых
Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова
Кевин подождет
1 р.
Нью-Йорк, я люблю тебя
Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Однажды в Америке
Гангста Love
Актер Владимир Конкин рассказал, как живет после смерти дочери
Памяти Глеба Панфилова: 7 фильмов режиссера, которые должен увидеть каждый
«Такие рождаются, но нечасто»: Лоза, Лещенко и другие звезды вспоминают Тото Кутуньо
Светикова рассказала об ухаживаниях от Тото Кутуньо на сцене
Ахеджакова выступила с речью на прощании с Ясуловичем
Домогаров рассказал, как пережил смерть бывшей жены
Умер актер из «Игры престолов»
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
Умер Леонид Володарский. Почему голос переводчика знает каждый житель России?
Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни
Жених Сандры Буллок умер после продолжительной болезни
Умер режиссер фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной»
В Москве простились с Ириной Мирошниченко
Женщина-шарм: умерла Ирина Мирошниченко
Звезда «Эйфории» умер в 25 лет
Скончалась старейшая актриса театра им. Моссовета Нина Дробышева
Режиссер «Улиц разбитых фонарей» скончался на приеме у врача
Паради, Макрон, Денев: Париж простился с Джейн Биркин
Режиссер «Декстера» и «Секретных материалов» умер после борьбы с раком
Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин
Уроки французского, Генсбур и сумочка: какой была жизнь Джейн Биркин
Скончалась 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова
Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера
Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Николая
В горах Калифорнии нашли тело актера Джулиана Сэндса
Скончался известный по фильму «Титаник» 94-летний актер Лью Палтер
Скончалась латвийская актриса из «Долгой дороги в дюнах»
Умер прототип главного героя фильма «1+1»
Малышева и Малахов поддержали Диану Гурцкая после смерти мужа
Умер актер из «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы»
Сергея Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества
Умер народный артист России и режиссер Николай Досталь
Миронов, Ахеджакова, Михалкова: коллеги простились с Инной Чуриковой
Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды
Умерла актриса Джина Лоллобриджида
Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой
Рената Литвинова почтила память сценаристки Натальи Рязанцевой
Джон Траволта простился с умершей актрисой Керсти Элли
Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Юрий Дубровин
Умер последний оставшийся в живых актер из «Унесенных ветром»
Умер отец Дженнифер Энистон актер Джон Энистон
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Новые трейлеры
Убийцы цветочной луны
Трейлер №3 (англ.)
Наполеон
Трейлер №2 (англ.)
Феррари
Дублированный трейлер
Императрицы
Трейлер
Конфетный переулок
Тизер-трейлер (англ.)
Родные люди
Родные люди — Трейлер
Проклятие
Проклятие — Трейлер (англ.)
Вилли Вонка
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь