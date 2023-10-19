Скончался звезда фильмов о Рокки

Актер Берт Янг , известный своей ролью Поли Пеннино — друга и шурина боксера Рокки Бальбоа, главного героя серии фильмов «Рокки», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета New York Times.

«Берт Янг, актер, который создал яркую карьеру в Голливуде, снявшись в таких фильмах, как "Китайский квартал", "Однажды в Америке" и, наиболее известном, "Рокки", за который он был номинирован на "Оскар", ушел из жизни 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — сообщил источник издания.