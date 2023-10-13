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13 октября 2023, новость

Врачи сообщили об ухудшении состояния попавшего в драку российского актера

Актер был госпитализирован с пробитой грудной клеткой и переломом ребер
Павел Баршак | Источник: PersonaStars

Состояние российского актера Павла Баршака, который попал в больницу после драки, ухудшилось. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, врачи провели актеру компьютерную томографию (КТ) грудной клетки, в результате чего была выявлена отрицательная динамика. На данный момент пострадавший артист находится в торакальном отделении больницы — у Баршака диагностированы переломы ребер, гидроторакс (скопление жидкости в плевральной полости — прим.) и пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости — прим.).

Ранее Павел Баршак рассказал о своем состоянии. «У меня сломаны два ребра. Было подозрение, что пробито легкое, но вроде обошлось. Мне уже лучше. Но пока я не дома», — говорил он.

9 октября стало известно, что Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер. Он получил травмы во время драки с мужчиной, который залез в окно к его подруге.

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