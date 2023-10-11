Актер Павел Баршак рассказал о своем состоянии после избиения

Павел Баршак

Российский актер Павел Баршак, попавший в больницу после того, как его избили в гостях у подруги, чувствует себя лучше, его планируют выписать 11 октября. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«У меня сломаны два ребра. Было подозрение, что пробито легкое, но вроде обошлось. Мне уже лучше. Но пока я не дома. Выписка запланирована на завтра», — рассказал артист.

По данным издания, в больницу к Баршаку приходила его супруга Мария, она привезла ему домашний борщ.