Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер

Павел Баршак

Российский актер Павел Баршак был госпитализирован прямо со съемок сериала — утром после драки он смог поехать на работу, но уже там ему стало хуже, и потребовалась помощь медиков. Эти подробности раскрыло издание Baza в Telegram-канале.

По его информации, в ночь на воскресенье, 8 октября, Баршак был в гостях у своей подруги, 32-летней Анастасии, работающей танцевальным хореографом. Некоторое время назад она жаловалась ему на парня по имени Александр, который постоянно ей звонит и слишком навязчиво требует ее руки и сердца. Александр позвонил и в эту ночь, но на этот раз трубку взял Баршак и сказал, чтобы тот забыл номер Анастасии.

Спустя несколько минут, когда Баршак и его подруги сидели на балконе, Александр пришел к дому женщины. Пара решила просто уйти с балкона в квартиру, но мужчина залез на козырек, после чего перелез на балкон и начал выяснять отношения с актером. После недолгого разговора завязалась драка, вскоре Александр ушел.

О том, что актер Павел Баршак попал в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер, сообщалось ранее. Он получил травмы во время драки с мужчиной, который залез в окно к его подруге.

Ранее в июле актер попал в больницу после избиения.