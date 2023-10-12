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12 октября 2023, новость

40-летняя звезда «Великолепного века» снялась топлес

Мерьем Узерли опубликовала ролик в соцсетях

Турецко-немецкая актриса и фотомодель Мерьем Узерли снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

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40-летняя звезда, прославившаяся ролью Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», предстала топлес на размещенных кадрах. Знаменитость прошлась перед камерой в джинсах и с обнаженной грудью, вначале повернувшись спиной, а затем вполоборота.

Подписчики восхитились внешним видом знаменитости в комментариях. «Какая красивая женщина», «Фантастическая», «Она отказывается стареть», — заявили пользователи сети.

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Мерьем Узерли
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