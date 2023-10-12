40-летняя звезда «Великолепного века» снялась топлес

Турецко-немецкая актриса и фотомодель Мерьем Узерли снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

40-летняя звезда, прославившаяся ролью Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», предстала топлес на размещенных кадрах. Знаменитость прошлась перед камерой в джинсах и с обнаженной грудью, вначале повернувшись спиной, а затем вполоборота.