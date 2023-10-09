Никита Ефремов удивил поклонников образом старика

Никита Ефремов с помощью специального фильтра примерил образ старика. 35-летний актер сделал это во время общения с поклонниками в своем блоге. Один из подписчиков уточнил у звезды «Содержанок», как он относится к актерам, которые не имеют профессионального образования. Ефремов же, отвечая на этот вопрос, раскритиковал журналистов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239728&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я еще хочу сказать про тех людей, которые лезут в эту профессию без образования. Зачастую эти люди оказываются гораздо лучше тех людей, в первую очередь касается журналистов, у которых образование есть, а профессии нет», — заявил актер.

Поклонники предположили, что таким образом Никита Ефремов решил высказать свое отношение к журналистам, которые не дают спокойно жить членам его семьи.