Никита Ефремов удивил поклонников образом старика

Никита Ефремов с помощью специального фильтра примерил образ старика. 35-летний актер сделал это во время общения с поклонниками в своем блоге. Один из подписчиков уточнил у звезды «Содержанок», как он относится к актерам, которые не имеют профессионального образования. Ефремов же, отвечая на этот вопрос, раскритиковал журналистов.
«Я еще хочу сказать про тех людей, которые лезут в эту профессию без образования. Зачастую эти люди оказываются гораздо лучше тех людей, в первую очередь касается журналистов, у которых образование есть, а профессии нет», — заявил актер.
Поклонники предположили, что таким образом Никита Ефремов решил высказать свое отношение к журналистам, которые не дают спокойно жить членам его семьи.
Напомним, ранее актер показал фото своей младшей сестры Надежды Ефремовой. Кадры были сделаны во время репетиции иммерсивного шоу «Девочка со спичками», в котором принимает участие 16-летняя дочь Михаила Ефремова.