Никита Ефремов рассказал, чем занимается его 16-летняя сестра

Никита Ефремов показал фото своей младшей сестры Надежды Ефремовой. Кадры были сделаны во время репетиции иммерсивного шоу «Девочка со спичками», в котором принимает участие 16-летняя дочь Михаила Ефремова, который в настоящее время отбывает заключение в колонии.
«Сестра Надя», — лаконично подписал снимки Никита Ефремов.
Известно, что действие шоу «Девочка со спичками» происходит в 50-х годах прошлого столетия в СССР. Над постановкой работают создатели иммерсивного спектакля «Вернувшиеся: Иная реальность», среди которых известный хореограф Мигель. Премьера шоу состоялась летом, а показы возобновились в конце сентября.
Напомним, Надежда родилась в браке Михаила Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой. Также в этом союзе у актера есть старшая дочь Вера, которая в этом году поступила в театральный институт, и сын Борис. Никита Ефремов — старший наследник артиста. Он появился на свет в браке с филологом Асей Воробьевой.