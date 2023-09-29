Никита Ефремов рассказал, чем занимается его 16-летняя сестра

Никита Ефремов показал фото своей младшей сестры Надежды Ефремовой. Кадры были сделаны во время репетиции иммерсивного шоу «Девочка со спичками», в котором принимает участие 16-летняя дочь Михаила Ефремова, который в настоящее время отбывает заключение в колонии.

«Сестра Надя», — лаконично подписал снимки Никита Ефремов.

<div id="vk_post_-48064554_29382"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29382", -48064554, 29382, 'LGPgDkslhd67HOMdH9iDxOuIGVA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что действие шоу «Девочка со спичками» происходит в 50-х годах прошлого столетия в СССР. Над постановкой работают создатели иммерсивного спектакля «Вернувшиеся: Иная реальность», среди которых известный хореограф Мигель. Премьера шоу состоялась летом, а показы возобновились в конце сентября.