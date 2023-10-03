СМИ: Даню Милохина призвали в армию

Даня Милохин | Источник: PersonaStars

Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, по месту прописки Милохина в Анапе пришла повестка в армию. Приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ и заявил, что сын находится за пределами России. Представители военкомата ушли, но пообещали вернуться.

Позже в беседе с kp.ru Тюленев опроверг эту информацию: «Успокойтесь, вчера никто ни за кем не приходил».

11 сентября Милохин покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев.