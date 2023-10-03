Наверх
3 октября 2023, новость

СМИ: Даню Милохина призвали в армию

По месту прописки блогера в Анапе пришла повестка в армию
Даня Милохин | Источник: PersonaStars

Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, по месту прописки Милохина в Анапе пришла повестка в армию. Приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ и заявил, что сын находится за пределами России. Представители военкомата ушли, но пообещали вернуться.

Позже в беседе с kp.ru Тюленев опроверг эту информацию: «Успокойтесь, вчера никто ни за кем не приходил».

11 сентября Милохин покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев.

Милохин вернулся в Россию в начале сентября. В октябре 2022 года он улетел в США. Свой отъезд тиктокер объяснил желанием увидеться с коллегами из объединения блогеров Dream Team. Затем из США Милохин уехал в Дубай.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Владимир Соловьев
Даня Милохин
Ургант вместе с Познером выступит в Дубае с шоу про путешествия
Михалков назвал уехавшего из России Анатолия Белого предателем
В Париже отменили гастроли Анатолия Белого
Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике
Панин назвал «халтурой» свою работу в «Солдатах»
Галкин высмеял организаторов отмененных концертов
Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой
Назван возможный гонорар Ахеджаковой за участие в спектакле за границей
Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену
«Я хочу вернуться на "Первый канал"»: Милохин обратился к Эрнсту
Даня Милохин обратился к русскому народу
Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и скрыла 16 лет жизни в Москве
Экс-худрук МХАТа рассказал об уважении к Чулпан Хаматовой
Российские фильмы перестали выдвигать на «Оскар»
Проживающая в США дочь Машкова обратилась к отцу
Приемный отец Милохина рассказал о травле блогера в России
Харатьян объяснил, почему в свое время не «откосил» от армии
Даня Милохин отреагировал на слухи об объявлении в розыск
Звезда «Чебурашки» ответила на слухи об эмиграции в Аргентину
Корпоративы Галкина за границей подешевели
Ургант впервые снялся в фильме после долгого перерыва
Путин раскрыл количество уехавших из России артистов
Менеджер Милохина сообщила, что он не получал повестку в армию
Вернувшегося в Россию Даню Милохина призовут в армию
Милохин снизил гонорар за съемки после возвращения в Россию
Даня Милохин вернулся в Россию
Незлобин объяснил свой переезд в США
Полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина
Садальский вступился за Ахеджакову
Охлобыстин высказался о покинувших Россию артистах
В Казахстане объяснили отмену концерта Галкина
Галкин высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом
Анатолия Белого обвинили в срыве гастролей «Ленкома» в Израиле
Немоляева осудила Хаматову за «грязные» высказывания о России
Талызина ответила сыну Ширвиндта на его слова о «полоумных старушках»
Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае
Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому
Уехавший из России Незлобин рассказал о жизни в США
Внук Пугачевой примерил образ Кена на вечеринке в США
Талызина призналась, что не считает Ахеджакову актрисой
Даня Милохин хотел бы снова участвовать в «Ледниковом периоде»
Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам
Владимира Познера заметили на курорте в Италии
Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Актриса Лужина высказалась о Пугачевой
Вайкуле заявила, что никогда не приедет в Россию
Хмельницкая оправдала переезд Серебрякова в Канаду
Максим Фадеев предрек «хлопнувшим дверью» артистам бесславие
Максим Аверин раскрыл свое отношение к покинувшим РФ артистам
Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу
Новые трейлеры
Оставь мир позади
Тизер (англ.)
Планета Максимус
Трейлер
Токсичный мститель
Тизер-трейлер (англ.)
Секс. До и после
Трейлер
Императрицы
Тизер-трейлер
Самая большая Луна
Трейлер
Аргайл
Трейлер (англ.)
Заветное желание
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь