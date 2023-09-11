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11 сентября 2023, новость

Вернувшегося в Россию Даню Милохина призовут в армию

Ранее Екатерина Мизулина отправила заявку руководству Министерства обороны с просьбой обратить особое внимание на блогера
Даня Милохин

Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут на срочную службу в ВС РФ в ближайший призыв — осенью 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, на воинском учете в Краснодарском крае блогер стоит с 2018 года. Оснований для отсрочки у него нет.

Известно, что глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина до этого отправила заявку руководству Министерства обороны с просьбой обратить особое внимание на Милохина и не забыть внести его в списки призывников.

Кроме того, она попросила проверить, на каком основании Милохин не получал повестки в течение трех последних лет.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. Позднее он сетовал, что лишился заработка.

8 сентября в социальных сетях 21-летнего блогера появились кадры из Москвы.

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