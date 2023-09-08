Фото: соцсети

Блогер Даня Милохин вернулся в Россию. Кадрами из Москвы он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда TikTok показал несколько фото, на которых видно московский Кремль. Также он рассказал, что летел в самолете, в котором был Wi-Fi. «Выиграл этот полет», — написал Милохин в личном блоге.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. Вскоре после этого блогер выпустил дисс на Первый канал, а спустя время, уже после переезда, заговорил о готовности вернуться в проект.

Также Милохин сетовал, что лишился заработка, отказавшись от проектов в России. Из-за нехватки средств блогер был вынужден продать свой розовый автомобиль марки Mercedes-Maybach за 5 млн рублей, при том что транспорт был куплен за 8 млн рублей.

В конце августа стало известно, что Милохин попал в тюрьму в Дубае из-за того, что не был пристегнут. Тогда звезду тиктока отпустили под залог, который внесли его друзья.