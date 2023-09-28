Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон

Майкл Гэмбон | Источник: Legion-Media.ru

Актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в экранизации серии книг о волшебнике Гарри Поттере, умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает ITV со ссылкой на семью покойного.

Смерть наступила в больнице после борьбы с пневмонией, уточнили вдова актера и его сын Фергюс.