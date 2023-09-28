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28 сентября 2023, новость

Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон

Актер ушел из жизни в возрасте 82 лет
Майкл Гэмбон | Источник: Legion-Media.ru

Актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в экранизации серии книг о волшебнике Гарри Поттере, умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает ITV со ссылкой на семью покойного.

Смерть наступила в больнице после борьбы с пневмонией, уточнили вдова актера и его сын Фергюс.

«Мы с прискорбием сообщаем новость о смерти сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл скончался мирно в госпитале, у его постели были жена Энн и сын Фергюс.

Не только Дамблдор: 12 отличных фильмов с Майклом Гэмбоном

Ирландский актер Майкл Гэмбон начал свою карьеру с Британского Национального театра, которым руководил Лоренс Оливье. Он снимался в роли директора магической школы Хогвартс Альбуса Дамблдора с 2004 года, сменив в этой роли скончавшегося актера Ричарда Харриса, в фильмах «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и кубок огня», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти».

Кроме того, он появился в таких картинах, как байопик «Джуди», «Виктория и Абдул», «Kingsman: Золотое кольцо», «Маленькие женщины», «Да здравствует Цезарь!», «Король говорит!», «Приключения Паддингтона» и многих других. Артист продолжал сниматься в кино до 2019 года.

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