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25 сентября 2023, новость

Поцелуй Пересильд и Тройника на сцене восхитил публику

Актеры вместе играют в новом спектакле
Юлия Пересильд и Михаил Тройник | Источник: Алексей Молчановский

В Театре Наций состоялась премьера постановки «Последнее лето», в котором главные роли исполняют Юлия Пересильд и Михаил Тройник.

В основу спектакля «Последнее лето» режиссера Данилы Чащина лег сценарий «Куоккала» Анны Козловой, автора популярных сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Медиатор», «Самка богомола». Действие происходит во время Первой мировой войны в курортном поселке с финским названием Куоккала (современное Репино, Ленинградская область).

Главная героиня спектакля Анна — жена офицера, ее окружение — сосед-доктор, сын-подросток, внезапно вернувшийся с войны муж, другие близкие родственники и прислуга. Они проводят летние вечера в духе чеховских персонажей — спорят о судьбах родины, скучают, философствуют, читают вслух и устраивают спиритические сеансы, стараясь не замечать, что их идиллический мир вытесняется новым жестоким веком.

В завершении пьесы Перисильд и Тройник трогательно поцеловались, чем вызвали овации зала. Премьеру посетил и Алексей Учитель, с которым ранее Пересильд была в отношениях. В этом союзе родились две дочери — Анна и Мария.

Кроме того, в интервью изданию The Voice звезда картины «Вызов» рассказала, чем ее покорил Тройник. «Он покорил своей честностью. Миша бесхитростный, по-своему сложный, мы очень разные, но в нем нет злобы, он не обманщик. Для меня это важный пункт», — рассказала Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. В картине актеры сыграли супружескую пару. Они впервые вышли в свет в ноябре прошлого года.

В начале лета этого года Пересильд и Тройник поздравили друг друга с первой годовщиной их романа, а позже вместе провели отпуск в Китае.

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