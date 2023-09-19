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19 сентября 2023, новость

Путин наградил Хабенского орденом Почета

Актер удостоился награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства
Константин Хабенский | Источник: PersonaStars

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актера и режиссера Константина Хабенского орденом Почета. Соответствующий документ появился на официальном сайте опубликования правовых актов России.

Хабенский удостоился ордена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Хабенский окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 1996 году. В 1994-м он дебютировал в кино в фильме «На кого Бог пошлет». После окончания института стал служить в экспериментальном театре «Перекресток». В 1996-м артист перешел в московский театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

В 2012-м Хабенский удостоился звания народного артиста России. В 2021-м он стал художественным руководителем-директором Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

В фильмографии актера более 120 работ. Он снялся в таких проектах, как «Метод», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Адмиралъ», «Троцкий», «Доктор Лиза», «Огонь», «Майор Гром: Чумной Доктор», популярная новогодня франшиза «Елки», а также голливудский боевик «Война миров Z».

В 2017 году Хабенский представил свой режиссерский дебют — военную драму «Собибор». В ней он также сыграл главную роль — Александра Печерского.

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