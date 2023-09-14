Российские кинотеатры готовы к штрафам за показы «Барби» и «Оппенгеймера»

Кадр из фильма «Барби»

Российские кинотеатры заведомо готовы к штрафам за показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Сегодня многие кинотеатры, которые закупают кинофильмы у посредников, у третьих лиц, вынуждены платить штрафы. Нельзя сказать, что история, которую мы наблюдаем в России, устраивает кинотеатры. Ни в коем случае. Потому что идти на нарушения не хочет никто <...> Кинотеатры заведомо идут на штрафы», — пояснил Бырдин.

Он пояснил, что формат «предсеансового обслуживания», в рамках которого сейчас показывают западные фильмы без лицензии, нужен для того, чтобы кинотеатры могли не нарушать законы хотя бы в налоговом законодательном поле и платить отчисления государству за показы.