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14 сентября 2023, новость

Российские кинотеатры готовы к штрафам за показы «Барби» и «Оппенгеймера»

Ранее фильмы не получили прокатные удостоверения из-за «несоответствия российским духовным ценностям»
Кадр из фильма «Барби»

Российские кинотеатры заведомо готовы к штрафам за показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Сегодня многие кинотеатры, которые закупают кинофильмы у посредников, у третьих лиц, вынуждены платить штрафы. Нельзя сказать, что история, которую мы наблюдаем в России, устраивает кинотеатры. Ни в коем случае. Потому что идти на нарушения не хочет никто <...> Кинотеатры заведомо идут на штрафы», — пояснил Бырдин.

Он пояснил, что формат «предсеансового обслуживания», в рамках которого сейчас показывают западные фильмы без лицензии, нужен для того, чтобы кинотеатры могли не нарушать законы хотя бы в налоговом законодательном поле и платить отчисления государству за показы.

Минкульт не стал выдавать прокатные удостоверения западным фильмам «Барби» и «Оппенгеймер» из-за их «несоответствия российским духовным ценностям». «Оппенгеймера» и «Барби» при этом уже показали в некоторых кинотеатрах. В то время как московский кинотеатр «Радуга» и вовсе анонсировал показы голливудских премьер «Оппенгеймер» и «Барби» под новыми названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания».

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