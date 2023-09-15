Корпоративы Галкина за границей подешевели

Максим Галкин

Корпоративы шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) за границей подешевели почти вдвое за последний год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Со 120 тысяч евро Галкин снизил ценник на частное мероприятие до 75 тысяч евро с возможностью торга. Кроме того, райдер артиста разрешает заранее согласовывать темы выступлений.

По информации канала, концертные площадки отказывались от больших мероприятий с Галкиным из-за провокаций, политической ситуации в мире и дорогих билетов. В частности, концерты артиста отменяли в Эстонии и Казахстане.

В августе в Управлении культуры Алма-Аты объяснили отмену концерта Галкина тем, что во Дворце Республики, где должен был выступать артист, график всех мероприятий формируется заранее.

«Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями. Кроме того, они официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя», — рассказал руководитель Управления культуры города Алма-Аты Гани Майлибаев.