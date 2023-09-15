Наверх
15 сентября 2023, новость

Корпоративы Галкина за границей подешевели

Ранее концерты артиста были отменены в Казахстане и Эстонии
Максим Галкин

Корпоративы шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) за границей подешевели почти вдвое за последний год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Со 120 тысяч евро Галкин снизил ценник на частное мероприятие до 75 тысяч евро с возможностью торга. Кроме того, райдер артиста разрешает заранее согласовывать темы выступлений.

По информации канала, концертные площадки отказывались от больших мероприятий с Галкиным из-за провокаций, политической ситуации в мире и дорогих билетов. В частности, концерты артиста отменяли в Эстонии и Казахстане.

В августе в Управлении культуры Алма-Аты объяснили отмену концерта Галкина тем, что во Дворце Республики, где должен был выступать артист, график всех мероприятий формируется заранее.

«Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями. Кроме того, они официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя», — рассказал руководитель Управления культуры города Алма-Аты Гани Майлибаев.

До этого Галкин заявил в соцсетях, что власти Казахстана противятся проведению его концертов в стране. Ранее стало известно об отмене выступлений супруга Аллы Пугачевой в Таллине.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Максим Галкин
Ургант впервые снялся в фильме после долгого перерыва
Путин раскрыл количество уехавших из России артистов
Вернувшегося в Россию Даню Милохина призовут в армию
Даня Милохин вернулся в Россию
Незлобин объяснил свой переезд в США
Полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина
Садальский вступился за Ахеджакову
Охлобыстин высказался о покинувших Россию артистах
В Казахстане объяснили отмену концерта Галкина
Галкин высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом
Анатолия Белого обвинили в срыве гастролей «Ленкома» в Израиле
Немоляева осудила Хаматову за «грязные» высказывания о России
Талызина ответила сыну Ширвиндта на его слова о «полоумных старушках»
Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому
Уехавший из России Незлобин рассказал о жизни в США
Внук Пугачевой примерил образ Кена на вечеринке в США
Талызина призналась, что не считает Ахеджакову актрисой
Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам
Владимира Познера заметили на курорте в Италии
Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Актриса Лужина высказалась о Пугачевой
Вайкуле заявила, что никогда не приедет в Россию
Хмельницкая оправдала переезд Серебрякова в Канаду
Максим Фадеев предрек «хлопнувшим дверью» артистам бесславие
Максим Аверин раскрыл свое отношение к покинувшим РФ артистам
Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу
Даня Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию
Назаров лишился роли Деда Мороза в комедии с Наталией Орейро
«Сама себя наказала»: Дружинина пожалела Пугачеву
Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос
Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт на частном мероприятии
Иван Ургант показал, что находится в одной из самых дорогих стран мира
СМИ: Машкова лишилась главной роли в российском военном сериале
Лолита заявила о величии Пугачевой
Хаматова рассказала, как влиятельные люди пытались вернуть ее в Россию
Кучера заявил, что жена испортила карьеру покинувшему РФ Дмитрию Назарову
Валерия Гай Германика заявила об отсутствии русофобии за границей
Нагиева заметили на съемках в Москве
Виктория Боня посоветовала Милохину не возвращаться в Россию
Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России
Шахназаров отреагировал на призыв Учителя выдвинуть от России фильм на «Оскар»
Богомолов призвал не отказываться от уехавших из России артистов
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО
Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты
С Максима Галкина отказались снять статус иноагента
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
СМИ: Галкин требует удалить записи его зарубежных выступлений
Звезда сериала «Ольга» рассказала, куда переехала из России
Алла Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
Охлобыстин поддержал Урганта и осудил доносы и травлю
Новые трейлеры
Аквамен и потерянное царство
Трейлер (англ.)
Чудесная история Генри Шугара
Трейлер (англ.)
Тролли. Группа в сборе
Трейлер №2 (англ.)
Я — медведь
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер №2 (англ.)
Бременские музыканты
Трейлер
Кладбище домашних животных: Кровные узы
Трейлер (англ.)
По щучьему велению
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь