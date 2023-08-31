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31 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

В Казахстане объяснили отмену концерта Галкина

Ранее признанный иностранным агентом шоумен посетовал на отмену своих выступлений в Алма-Ате и Астане
Максим Галкин

В Управлении культуры Алма-Аты объяснили отмену концерта российского шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Zakon.kz.

Выступление Галкина должно было пройти в Алма-Ате 6 октября во Дворце республики. Руководитель Управления культуры города Алма-Аты Гани Майлибаев напомнил, что во Дворце график всех мероприятий формируется заранее.

«Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями. Кроме того, они официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя», — рассказал он.

Майлибаев уточнил, что возможность проведения концерта могут рассмотреть, если организаторы перенесут концерт на другую дату и официально заключат договор.

До этого Галкин заявил в соцсетях, что власти Казахстана противятся проведению его концертов в стране. «Чтобы все-таки порадовать злопыхателей, то где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан. Причем на государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов», — признался комик.

Ранее стало известно об отмене выступлений супруга Аллы Пугачевой в Таллине.

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