Галкин высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом

Максим Галкин

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вышел на связь в соцсетях после отмены его концерта в Таллине.

Галкин признался, что столкнулся со «злорадными» комментариями после отмены выступления. Однако артист высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом, уточнив, что у него запланированы еще три концерта в Эстонии — с 16 по 18 февраля в Таллине, Тарту и Йыхви.

«Кто только не высказался по поводу того, что у меня концертов теперь в Эстонии не будет. Кто только не высказался! От Соседова (Сергей Соседов — музыкальный критик, – прим. «Газеты.Ru») до «МК». От Соседова! Слушайте, я польщен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что это интересует российскую прессу – будет ли концерт, не будет», — отметил юморист.

Галкин уточнил, что причины отмены концерта бывают разными. Артист отметил, что объявит последующие выступления по мере необходимости.

Поклонники поддержали супруга Аллы Пугачевой, отметив, что ждут его в Таллине. Многие пожелали звезде счастья и успехов в творчестве.