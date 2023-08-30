Наверх
30 августа 2023, новость

Галкин высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом

Комик заявил, что польщен интересом к нему после отмены концерта в Эстонии
Максим Галкин

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вышел на связь в соцсетях после отмены его концерта в Таллине.

Галкин признался, что столкнулся со «злорадными» комментариями после отмены выступления. Однако артист высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом, уточнив, что у него запланированы еще три концерта в Эстонии — с 16 по 18 февраля в Таллине, Тарту и Йыхви.

«Кто только не высказался по поводу того, что у меня концертов теперь в Эстонии не будет. Кто только не высказался! От Соседова (Сергей Соседов — музыкальный критик, – прим. «Газеты.Ru») до «МК». От Соседова! Слушайте, я польщен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что это интересует российскую прессу – будет ли концерт, не будет», — отметил юморист.

Галкин уточнил, что причины отмены концерта бывают разными. Артист отметил, что объявит последующие выступления по мере необходимости.

Поклонники поддержали супруга Аллы Пугачевой, отметив, что ждут его в Таллине. Многие пожелали звезде счастья и успехов в творчестве.

28 августа стало известно, что концерт Галкина, запланированный на 15 сентября 2023 года в Таллине, был отменен.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алла Пугачева
Максим Галкин
Анатолия Белого обвинили в срыве гастролей «Ленкома» в Израиле
Немоляева осудила Хаматову за «грязные» высказывания о России
Талызина ответила сыну Ширвиндта на его слова о «полоумных старушках»
Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому
Уехавший из России Незлобин рассказал о жизни в США
Внук Пугачевой примерил образ Кена на вечеринке в США
Талызина призналась, что не считает Ахеджакову актрисой
Машков рассказал, как относится к уехавшим из России артистам
Владимира Познера заметили на курорте в Италии
Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию
Актриса Лужина высказалась о Пугачевой
Вайкуле заявила, что никогда не приедет в Россию
Хмельницкая оправдала переезд Серебрякова в Канаду
Максим Фадеев предрек «хлопнувшим дверью» артистам бесславие
Максим Аверин раскрыл свое отношение к покинувшим РФ артистам
Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу
Даня Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию
Назаров лишился роли Деда Мороза в комедии с Наталией Орейро
«Сама себя наказала»: Дружинина пожалела Пугачеву
Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос
Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт на частном мероприятии
Иван Ургант показал, что находится в одной из самых дорогих стран мира
СМИ: Машкова лишилась главной роли в российском военном сериале
Лолита заявила о величии Пугачевой
Пенкин рад, что не принимал участия в «Рождественских встречах» Пугачевой
Хаматова рассказала, как влиятельные люди пытались вернуть ее в Россию
Кучера заявил, что жена испортила карьеру покинувшему РФ Дмитрию Назарову
Валерия Гай Германика заявила об отсутствии русофобии за границей
Нагиева заметили на съемках в Москве
Виктория Боня посоветовала Милохину не возвращаться в Россию
Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России
Шахназаров отреагировал на призыв Учителя выдвинуть от России фильм на «Оскар»
Богомолов призвал не отказываться от уехавших из России артистов
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО
Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты
С Максима Галкина отказались снять статус иноагента
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
СМИ: Галкин требует удалить записи его зарубежных выступлений
Звезда сериала «Ольга» рассказала, куда переехала из России
Алла Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
Охлобыстин поддержал Урганта и осудил доносы и травлю
Лариса Гузеева опровергла слухи об увольнении с телевидения
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт в Екатеринбурге отменили
Кантемир Балагов передумал уходить из кино
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Ведущая «Давай поженимся!» высказалась об уходе Tinder из России
Брат Козловского ответил на слухи об отъезде артиста из России
Директор Дапкунайте заявила, что актриса «порвала все связи с Россией»
Филипп Киркоров исключил возможность своего отъезда из России
Театр Наций отменил показы спектакля с участием Ахеджаковой
Новые трейлеры
Гардемарины 1787. Война
Тизер
Гардемарины 1787. Мир
Тизер
Убийца
Тизер-трейлер (англ.)
Пять копеек
Трейлер
Дочь Болотного царя
Дублированный трейлер
Крутая перемена
Трейлер
Сны Алисы
Тизер
Папины дочки. Новые
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь