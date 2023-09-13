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13 сентября 2023, фоторепортажКрасная дорожкаНовый сезон 2023

Матвеев, Старшенбаум, Мороз: все звезды на закрытии фестиваля сериалов

Какие звезды прошлись по зеленой дорожке, а какие стали победителями фестиваля «Новый сезон», узнаете в репортаже Кино Mail.ru
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На сочинском курорте «Роза Хутор» завершился второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». На смотре крупнейшие российские стриминговые платформы представили свои главные премьеры сезона 2023−2024.

В числе гостей церемонии закрытия, вышедших на зеленую дорожку, оказались Максим Матвеев, Дарья Мороз, Жора Крыжовников, Марьяна Спивак, Алена Михайлова, Тихон Жизневский, Ирина Старшенбаум, Андрей Мерзликин и многие другие кинозвезды.

По ходу вечера прошло награждение лучших проектов по мнению зрителей. Так, приз в категории «Герой “Нового сезона”» получил Денис Власенко, исполнивший роль священнослужителя в комедии «Страсти по Матвею». А вот героинями «Нового сезона» стали сразу три актрисы — Виктория ИсаковаЛунатики»), Валери Зоидова («Страсти по Матвею») и Мария МацельЧерное облако»).

Получая статуэтку за Викторию Исакову, Дарья Мороз сказала: «Я знаю, как важен для Вики Исаковой, моей, простите, мачехи, этот проект, и я уверена, что она будет счастлива получить эту награду — и она, и мой папа Юрий Мороз».

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Мария Мацель, держа в руках приз, поблагодарила своего мастера, Игоря Николаевича Ясуловича, которого не стало меньше месяца назад, 19 августа. В ответ зрительный зал поднялся, чтобы почтить память актера и педагога минутой молчания.

Призы в категории «Лучший фильм», которые вручил Сергей Бурунов, достались картинам «Лунатики» (3-е место), «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой (2-е место) и «Страсти по Матвею» дебютанта Сергея Ильина (1-е место). Лучшими сериалами были признаны «Черное облако» (3-е место, режиссер Карен Оганесян), «Секс. До и после» (2-е место, режиссер Дарья Мороз) и «Слово пацана» (1-е место, режиссер Жора Крыжовников).

В финале церемонии попечительский совет фестиваля во главе с Гавриилом Гордеевым вручил приз в номинации «Открытие “Нового сезона”». Его лауреатом стала Дарья Мороз, попробовавшая себя в качестве режиссера сериала.

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