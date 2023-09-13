Матвеев, Старшенбаум, Мороз: все звезды на закрытии фестиваля сериалов

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На сочинском курорте «Роза Хутор» завершился второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». На смотре крупнейшие российские стриминговые платформы представили свои главные премьеры сезона 2023−2024.

Получая статуэтку за Викторию Исакову, Дарья Мороз сказала: «Я знаю, как важен для Вики Исаковой, моей, простите, мачехи, этот проект, и я уверена, что она будет счастлива получить эту награду — и она, и мой папа Юрий Мороз».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239713&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мария Мацель, держа в руках приз, поблагодарила своего мастера, Игоря Николаевича Ясуловича, которого не стало меньше месяца назад, 19 августа. В ответ зрительный зал поднялся, чтобы почтить память актера и педагога минутой молчания.

В финале церемонии попечительский совет фестиваля во главе с Гавриилом Гордеевым вручил приз в номинации «Открытие “Нового сезона”». Его лауреатом стала Дарья Мороз, попробовавшая себя в качестве режиссера сериала.