Ахеджакова, Маковецкий и другие артисты простились с Игорем Ясуловичем

Игорь Ясулович | Источник: Legion-Media.ru

В Московском театре юного зрителя состоялась церемония прощания с народным артистом Игорем Ясуловичем, которую посетили родные, супруга Наталья Егорова и сын Алексей, и коллеги.

В их числе оказалась Лия Ахеджакова, которая недавно вернулась в Россию после гастролей по Европе с антрепризным спектаклем «Мой внук Вениамин». Звезда фильма «Служебный роман» сообщила, что Игорь Николаевич был ее «другом юности и одним из очаровательных людей».

«Мы дружили страшно сказать сколько лет. В фильме “Три возраста любви” (имеется в виду картина Сергея Мокрицкого "Четыре возраста любви" — ред.) я играла его жену, он был моим мужем. И последнее, что осталось в памяти: в Екатеринбурге Николай Коляда, благодаря которому я продолжаю играть, поставил “Старосветские помещики”. Кто был Гоголем? Игорь Александрович!» — со слезами на глазах отметила Лия Ахеджакова.

Игорь Ясулович | Источник: Legion-Media.ru

Сергей Маковецкий тоже пришел проститься со своим коллегой. Он вспомнил, что Ясулович был бесстрашным человеком и никогда не жаловался на боли или проблемы со здоровьем, которые могли возникать из-за работы.

«У тебя была сломана ключица, а ты рвался на сцену и уже на следующий день играл в спектакле. Никто никогда не видел твоей боли, не догадывался, что у тебя сломаны колени, надорван мениск… Ты никогда не жаловался. Ты был бесстрашным. Тебе сказали — прыгай с высоты четырех метров. Раз — и Ясулович прыгнул. Благодаря таким людям, как ты, Игорь Николаевич, существует такое понятие “служить на театре”. Не работать — а именно служить», — заключил Сергей Маковецкий.

Валерий Баринов, звезда сериалов «Кадетство» и «Ранетки», признался, что в своей жизни повидал многих людей, но таких, как Игорь Николаевич, никогда не встречал.

«Он был действительно камертоном — никогда никого не упрекнул. Он промолчит, засмеется, приобнимет», — рассказал Баринов.

Игорь Ясулович в фильме «Двенадцать стульев»

Актер добавил, что ему и всем коллегам будет не хватать Ясуловича: «Нам будет очень не хватать его не просто на сцене как партнера, нам будет не хватать его в этих коридорах, в буфете. Он был не просто партнер, он был средой нашего обитания. Мы жили с ним — он был условием нашей жизни. Благодарю Бога, судьбу за то, что она мне подарила 20 с лишним лет счастья общения с ним».

Напомним, что Игорь Николаевич ушел из жизни 19 августа из-за почечной недостаточности. Ему был 81 год. Месяц назад народный артист РФ попал в больницу, где ему провели несколько операций.

Игорь Ясулович в фильме «Гостья из будущего»

В августе Ясуловичу стало легче, и врачи выписали его домой, но через неделю он умер. Отпевание артиста прошло в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове, а похоронили его на Новодевичьем кладбище.