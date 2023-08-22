Наверх
22 августа 2023, новость

Ахеджакова, Маковецкий и другие артисты простились с Игорем Ясуловичем

Коллеги и близкие посетили церемонию прощания с народным артистом
Игорь Ясулович | Источник: Legion-Media.ru

В Московском театре юного зрителя состоялась церемония прощания с народным артистом Игорем Ясуловичем, которую посетили родные, супруга Наталья Егорова и сын Алексей, и коллеги.

В их числе оказалась Лия Ахеджакова, которая недавно вернулась в Россию после гастролей по Европе с антрепризным спектаклем «Мой внук Вениамин». Звезда фильма «Служебный роман» сообщила, что Игорь Николаевич был ее «другом юности и одним из очаровательных людей».

«Мы дружили страшно сказать сколько лет. В фильме “Три возраста любви” (имеется в виду картина Сергея Мокрицкого "Четыре возраста любви" — ред.) я играла его жену, он был моим мужем. И последнее, что осталось в памяти: в Екатеринбурге Николай Коляда, благодаря которому я продолжаю играть, поставил “Старосветские помещики”. Кто был Гоголем? Игорь Александрович!» — со слезами на глазах отметила Лия Ахеджакова.

Игорь Ясулович | Источник: Legion-Media.ru

Сергей Маковецкий тоже пришел проститься со своим коллегой. Он вспомнил, что Ясулович был бесстрашным человеком и никогда не жаловался на боли или проблемы со здоровьем, которые могли возникать из-за работы.

«У тебя была сломана ключица, а ты рвался на сцену и уже на следующий день играл в спектакле. Никто никогда не видел твоей боли, не догадывался, что у тебя сломаны колени, надорван мениск… Ты никогда не жаловался. Ты был бесстрашным. Тебе сказали — прыгай с высоты четырех метров. Раз — и Ясулович прыгнул. Благодаря таким людям, как ты, Игорь Николаевич, существует такое понятие “служить на театре”. Не работать — а именно служить», — заключил Сергей Маковецкий.

Валерий Баринов, звезда сериалов «Кадетство» и «Ранетки», признался, что в своей жизни повидал многих людей, но таких, как Игорь Николаевич, никогда не встречал.

«Он был действительно камертоном — никогда никого не упрекнул. Он промолчит, засмеется, приобнимет», — рассказал Баринов.

Игорь Ясулович в фильме «Двенадцать стульев»

Актер добавил, что ему и всем коллегам будет не хватать Ясуловича: «Нам будет очень не хватать его не просто на сцене как партнера, нам будет не хватать его в этих коридорах, в буфете. Он был не просто партнер, он был средой нашего обитания. Мы жили с ним — он был условием нашей жизни. Благодарю Бога, судьбу за то, что она мне подарила 20 с лишним лет счастья общения с ним».

Напомним, что Игорь Николаевич ушел из жизни 19 августа из-за почечной недостаточности. Ему был 81 год. Месяц назад народный артист РФ попал в больницу, где ему провели несколько операций.

Игорь Ясулович в фильме «Гостья из будущего»

В августе Ясуловичу стало легче, и врачи выписали его домой, но через неделю он умер. Отпевание артиста прошло в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове, а похоронили его на Новодевичьем кладбище.

Игорь Ясулович сыграл более чем в 200 кинолентах, среди которых «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», телефильм «Гостья из будущего». Также актер занимался дубляжом — например, его голос можно услышать в мультфильме «Шрэк». С 1994 года он служил в Московском ТЮЗе. 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гостья из будущего
Бриллиантовая рука
Ахеджакова выступила с речью на прощании с Ясуловичем
Двенадцать стульев
Игорь Ясулович
Талызина призналась, что не считает Ахеджакову актрисой
Сергей Маковецкий
Валерий Баринов
Состояние 81-летнего Игоря Ясуловича вновь ухудшилось
Лия Ахеджакова
Четыре возраста любви
81-летний Ясулович «гусарит» в палате на фоне улучшения состояния
Состояние попавшего в больницу 81-летнего Ясуловича улучшилось
81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве
Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием
Театр Наций отменил показы спектакля с участием Ахеджаковой
Ахеджакова рассказала о планах после ухода из «Современника»
Мария Миронова вступилась за Лию Ахеджакову
Лия Ахеджакова попрощалась с «Современником»
Ахеджакова не верит, что сможет продолжить актерскую карьеру
Ахеджакова выступит за рубежом после отмены спектаклей в «Современнике»
Депутат нейросетью заменила Брыльску в «Иронии судьбы» на Талызину
Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России
Басилашвили заступился за Ахеджакову после отмены спектакля
Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале
«Современник» вновь отменил раскритикованный спектакль с Ахеджаковой
Маковецкий играет «скучающего пенсионера» в новом сериале
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Новые трейлеры
Телохранитель на фрилансе
Дублированный трейлер
Американская история ужасов
Тизер (12 сезон)
Рептилия
Трейлер (англ.)
У людей так бывает
Трейлер
Искусство по понятиям
Дублированный трейлер
Новенький
Трейлер (4 сезон)
Убить Риту
Тизер
Жизнь по вызову
Трейлер (2 сезон)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь