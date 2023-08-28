Юлия Пересильд захотела снять собственный фильм

Юлия Пересильд | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Юлия Пересильд призналась в Telegram-канале, что хотела бы снять собственный фильм.

Пересильд отметила, что у нее есть пару идей, которые ей бы хотелось реализовать. Однако она не желает делать это в «производственной необходимости».

«Мне бы хотелось это делать, пребывая исключительно в творческом порыве. И с продюсерской точки зрения, и с режиссерской все делать самой», — поделилась актриса.