«Барби» для России озвучили официальные голоса Гослинга и Робби

Кадр из фильма «Барби» | Источник: Legion-Media.ru

Фильм «Барби» Греты Гервиг может появиться в российском прокате с 9 сентября, сообщил от имени студии дубляжа Red Head Sound актер Дмитрий Череватенко в своем Telegram-канале.

«Напоминаем, что это будет не экранка, а цифровая копия высочайшего качества», — заявил он.

Кинотеатры в Москве уже начали продавать билеты на фильм «Барби».