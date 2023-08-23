«Барби» для России озвучили официальные голоса Гослинга и Робби

Фильм «Барби» Греты Гервиг может появиться в российском прокате с 9 сентября, сообщил от имени студии дубляжа Red Head Sound актер Дмитрий Череватенко в своем Telegram-канале.
По его словам, дубляж сделан с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и др.
«Напоминаем, что это будет не экранка, а цифровая копия высочайшего качества», — заявил он.
Кинотеатры в Москве уже начали продавать билеты на фильм «Барби».
Фильм покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма. По похожей схеме в России выходили «Аватар: Путь воды», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам! Ярость богов» и другие зарубежные новинки.
Права на фильм «Барби» принадлежат киностудии Warner Bros., которая ушла с российского рынка весной 2022 года после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине.