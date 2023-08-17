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17 августа 2023, новость

Влюбленная американка отправила $10 тысяч лже-звезде «Очень странных дел»

Женщина год общалась с мошенником, представившимся Дакре Монтгомери
Дакре Монтгомери | Источник: Legion-Media.ru

Американка по имени МакКала стала жертвой мошенника, который притворился актером Дакре Монтгомери. Женщину, поделившуюся своей историей в шоу Catfished, цитирует The Sun.

МакКала познакомилась с мужчиной, представившимся ей Дакре, на форуме, посвященном звездам. Они общались в течение года, но мужчина просил не рассказывать публично об их истории. Он попросил женщину встречаться с ним, но отметил, что пока не расстался с Лив Поллок — настоящей девушкой актера. МакКала поверила обману.

«На его странице не было постов о ней, на ее — о нем. Она только делала пост об их пятилетней годовщине», — призналась женщина.

Затем лже-звезда попросил МакКалу уйти от мужа и перевести ему $10 тыс. Она согласилась и только после перевода денег заподозрила мошенничество.

Дакре Монтгомери 28 лет. Он известен ролью Джейсона Ли Скотта в фильме «Могучие рейнджеры», а также ролью Билли Харгроува в сериале «Очень странные дела».

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