Энистон призналась, что была влюблена в партнера по «Друзьям»

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в образах Рейчел Грин и Росса Геллера | Источник: Legion-Media.ru

Дженнифер Энистон в одном из недавних интервью рассказала, что испытывала нежные чувства к актеру Дэвиду Швиммеру, с которым она снималась в сериале «Друзья». По сюжету, их герои — Рейчел и Росс — были влюблены друг в друга.

54-летняя актриса отметила, что они ничего не изображали на экране и легко целовалась перед камерами, потому что их чувства были теплыми в реальной жизни. «Целоваться с Дэвидом было приятно», — откровенно призналась звезда культового ситкома.

Однако романа у коллег не было, так как оба находились в отношениях. «Мы позволили разыграться нашим чувствам на экране», — рассказала Энистон.

Неудивительно, что Рейчел и Росс входят в тройку самых красивых влюбленных пар по мнению зрителей.