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14 августа 2023, новость

Энистон призналась, что была влюблена в партнера по «Друзьям»

Актриса откровенно рассказала о теплых отношениях с Дэвидом Швиммером
Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в образах Рейчел Грин и Росса Геллера | Источник: Legion-Media.ru

Дженнифер Энистон в одном из недавних интервью рассказала, что испытывала нежные чувства к актеру Дэвиду Швиммеру, с которым она снималась в сериале «Друзья». По сюжету, их герои — Рейчел и Росс — были влюблены друг в друга.

54-летняя актриса отметила, что они ничего не изображали на экране и легко целовалась перед камерами, потому что их чувства были теплыми в реальной жизни. «Целоваться с Дэвидом было приятно», — откровенно призналась звезда культового ситкома.

Однако романа у коллег не было, так как оба находились в отношениях. «Мы позволили разыграться нашим чувствам на экране», — рассказала Энистон.

Неудивительно, что Рейчел и Росс входят в тройку самых красивых влюбленных пар по мнению зрителей.

Напомним, что сериал «Друзья» вышел на экранах в 1994 году и стал одним из самых популярных в истории мирового кино. Всего было снято десять сезонов, а премьера последнего состоялась в 2004 году.

В 2021 году в эфир вышел специальный выпуск «Друзья: Воссоединение», в съемках которого, помимо Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера, приняли участие Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан.

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