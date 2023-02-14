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14 февраля 2023, новость

Россияне назвали любимую пару влюбленных из сериалов всех времен

Проект Кино Mail.ru представил рейтинг самых популярных сериальных парочек по результатам опроса зрителей
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11
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Российские зрители приняли участие в опросе, проведенном проектом Кино Mail.ru (VK) к 14 февраля, и выбрали любимые пары влюбленных из сериалов всех времен. Большинство голосов получили герои популярного американского сериала «Друзья» — Моника Геллер и Чендлер Бинг. За персонажей, которых воплотили Кортни Кокс и Мэттью Перри, проголосовали 12,7% участников опроса. Любопытно, что еще одна пара из этого сериала — Рейчел Грин и Росс Геллер (Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер) — оказалась на третьем месте с результатом в 8,7%.

Второе место в рейтинге — у аргентинской парочки из популярной мелодрамы конца 1990-х «Дикий ангел». Милагрос и Иво в исполнении актеров Наталии Орейро и Факундо Араны получили 10,5% голосов.

На четвертом месте разместились герои культового российского сериала «Бригада» Саша Белый и Ольга, сыгранные Сергеем Безруковым и Екатериной Гусевой. У них 7,5% голосов.

Замыкают пятерку лидеров с 7,2% голосов цветочница Эда и архитектор Серкан Болат из турецкой мелодрамы «Постучись в мою дверь», получившей широкую популярность среди российских телезрительниц и ставшей самым популярным сериалом 2022 года.

Также в топ-10 лучших сериальных парочек всех времен вошли: Пенни и Леонард («Теория большого взрыва»), Вика и Игорь («Мажор»), Кэрри и мистер Биг («Секс в большом городе»), Хюррем и Сулейман («Великолепный век»), Макс и Вика («Кухня»), Дейенерис и Джон Сноу («Игра престолов»).

Кроме того, проект подготовил специальную подборку 50 лучших фильмов для свиданий — в День всех влюбленных пользователи портала Mail.ru могут найти ее, кликнув на праздничный логотип Почты Mail.ru.

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