Завершены съемки российского ответа «Игре в кальмара»

В Москве завершились съемки сериала «Цифровой код», который называют российским ответом южнокорейскому проекту «Игра в кальмара».
По сюжету, в сети появляется новая игра, связанная с насилием, в которой подростки зарабатывают деньги. Следователи пытаются вычислить организаторов и спасти людей от расправы. В числе следователей — главный герой шоу (Кирилл Жандаров), чей сын стал очередным пользователем игры.
В «Цифровом коде» также снялись Полина Гухман, Раиса Рязанова, Анна Чурина, Елена Захарова, Максим Карушев и Карина Мишулина. Шоураннером проекта стал Олег Хазов, а режиссерское кресло занял Александр Люман.
Любопытно, что создатели проекта, по словам режиссера, провели более 100 интервью с подростками, отбывающими наказания за тяжкие уголовные преступления. Их истории легли в основу сценария, а сами они стали прототипами главных героев.
Выход сериала состоится осенью 2023 года на стриминговой платформе Premier.
«Игра в кальмара» вышла в октябре 2021 года и была встречена с большим интересом. Сериал получил шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.