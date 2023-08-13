Завершены съемки российского ответа «Игре в кальмара»

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В Москве завершились съемки сериала «Цифровой код», который называют российским ответом южнокорейскому проекту «Игра в кальмара».

По сюжету, в сети появляется новая игра, связанная с насилием, в которой подростки зарабатывают деньги. Следователи пытаются вычислить организаторов и спасти людей от расправы. В числе следователей — главный герой шоу (Кирилл Жандаров), чей сын стал очередным пользователем игры.

Любопытно, что создатели проекта, по словам режиссера, провели более 100 интервью с подростками, отбывающими наказания за тяжкие уголовные преступления. Их истории легли в основу сценария, а сами они стали прототипами главных героев.

Выход сериала состоится осенью 2023 года на стриминговой платформе Premier.