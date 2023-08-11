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11 августа 2023, новость

«Барби» провалилась на одном из крупнейших кинорынков мира

Собравшую более $1 млрд в мировом прокате картину прохладно встретили в Южной Корее
Кадр из фильма «Барби»

Комедия «Барби» Греты Гервиг, несмотря на успех в мировом прокате, провалилась в Южной Корее — аналитики связывают это с культурными противоречиями, пишет The Hollywood Reporter.

По данным Корейского совета по кино, фильм «Барби» занял лишь восьмое место в корейском прокате за уикенд с 4 по 6 августа, собрав $273 тысячи, при этом коэффициент предварительной продажи билетов составил всего 1,2%, тогда как для фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», который выходит в Южной Корее 15 августа, этот показатель составил 35,8%.

Предположительно, «Барби» вызвала отторжение у жителей Южной Кореи, так как в стране не поддерживается феминизм, а одной из ключевых идей фильма является расширение прав и возможностей женщин.

Премьера «Барби» состоялась 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Фильм о побеге знаменитой куклы из кукольной страны собрал более $1 млрд. Отмечается, что ни один из фильмов с Марго Робби или Райаном Гослингом, исполнившими главные роли в «Барби», не зарабатывал в прокате большую сумму.

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