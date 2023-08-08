Прилучный рассказал об отпуске с женой и детьми

Павел Прилучный с женой, детьми и мамой. Фото: соцсети актера

Павел Прилучный разместил в соцестях семейное фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. На снимке 35-летний актер запечатлен с супругой Зепюр Брутян, трехмесячным сыном Микаэлем, детьми от брака с Агатой Муцениеце — Тимофеем и Мией, а также с мамой Любовью Юрьевной.

Звезда сериала «Мажор» признался, что это был чудесный отпуск.

«Важно находить время на отдых всей семьей, открывать вместе новые места, видеть счастливые лица самых близких. В этом и есть смысл жизни. Спасибо за эти дни. Нам будет что вспомнить. А я возвращаюсь к съемкам. Впереди новые проекты», — отметил Прилучный.

Ранее актер завершил съемки в комедии «Вася не в себе», для роли в которой его загримировали до неузнаваемости.