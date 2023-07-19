Прилучный удивил гримом для новой роли

Фото: предоставлены пресс-службой
Павел Прилучный появится в главной роли в новом фильме Сарика Андреасяна — комедии «Вася не в себе». В ожидании выхода картины в прокат опубликованы первые кадры и трейлер.
По сюжету, успешный бизнесмен Василий Кузин наслаждается жизнью: у него красивая девушка, крутая машина, большая квартира, его строительная империя растет. Только одно омрачает его жизнь – приезжие рабочие, которых Василий ни во что не ставит и постоянно «кидает» на деньги.
Однажды Кузин попадает в сильную аварию, после которой приходит в себя в совершенно чужом теле: каким-то невероятным образом он превратился в героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он готов на все, чтобы вернуть себе прежний облик.
«Чудесное» превращение красавца-бизнесмена в гостя из СНГ, разумеется, не обошлось без участия гримеров. В новом образе Павла Прилучного практически невозможно узнать.
Помимо Прилучного, в комедии снялись Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Роман Каграманов, Елена Валюшкина, Татьяна Орлова и другие.
В широкий прокат фильм «Вася не в себе» выйдет 12 октября.