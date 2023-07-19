Прилучный удивил гримом для новой роли

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Фото: предоставлены пресс-службой

Павел Прилучный появится в главной роли в новом фильме Сарика Андреасяна — комедии «Вася не в себе». В ожидании выхода картины в прокат опубликованы первые кадры и трейлер.

По сюжету, успешный бизнесмен Василий Кузин наслаждается жизнью: у него красивая девушка, крутая машина, большая квартира, его строительная империя растет. Только одно омрачает его жизнь – приезжие рабочие, которых Василий ни во что не ставит и постоянно «кидает» на деньги.

Однажды Кузин попадает в сильную аварию, после которой приходит в себя в совершенно чужом теле: каким-то невероятным образом он превратился в героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он готов на все, чтобы вернуть себе прежний облик.

«Чудесное» превращение красавца-бизнесмена в гостя из СНГ, разумеется, не обошлось без участия гримеров. В новом образе Павла Прилучного практически невозможно узнать.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239075&hd=2&hash=2529441de05b7cc3&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.