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19 июля 2023, фоторепортажСъемки

Прилучный удивил гримом для новой роли

Появились первые кадры и трейлер фильма «Вася не в себе»
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Фото: предоставлены пресс-службой

Павел Прилучный появится в главной роли в новом фильме Сарика Андреасяна — комедии «Вася не в себе». В ожидании выхода картины в прокат опубликованы первые кадры и трейлер.

По сюжету, успешный бизнесмен Василий Кузин наслаждается жизнью: у него красивая девушка, крутая машина, большая квартира, его строительная империя растет. Только одно омрачает его жизнь – приезжие рабочие, которых Василий ни во что не ставит и постоянно «кидает» на деньги.

Однажды Кузин попадает в сильную аварию, после которой приходит в себя в совершенно чужом теле: каким-то невероятным образом он превратился в героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он готов на все, чтобы вернуть себе прежний облик.

«Чудесное» превращение красавца-бизнесмена в гостя из СНГ, разумеется, не обошлось без участия гримеров. В новом образе Павла Прилучного практически невозможно узнать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Прилучного, в комедии снялись Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Роман Каграманов, Елена Валюшкина, Татьяна Орлова и другие.

В широкий прокат фильм «Вася не в себе» выйдет 12 октября.

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