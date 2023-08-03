Кристина Асмус заявила, что хочет отдохнуть от «треш-ролей»

Кристина Асмус в сериале «Райцентр»

Актриса Кристина Асмус призналась в соцсетях, что собирается отдохнуть от «треш-ролей».

Асмус сообщила, что в ближайшее время не планирует сниматься в откровенных сценах и играть девушек легкого поведения. Актриса отметила, что ее часто не узнают в роли Милки в сериале «Райцентр». Она назвала это самым большим комплиментом и вспомнила о курьезном случае после съемок.

«Музыкальный продюсер сериала "Райцентр" подошел ко мне на премьере и рассказал свой диалог с коллегой: "Мне сказали, что в сериале играет Кристина Асмус. Я три серии посмотрел, Кристину не увидел"», — поделилась звезда.

По сюжету, в деревне Вармалей спустя 20 лет после окончания школы собираются бывшие одноклассники. Мероприятие портит мрачное событие, которое втягивает героев в водоворот расследований и интриг.