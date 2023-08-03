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3 августа 2023, новость

Кристина Асмус заявила, что хочет отдохнуть от «треш-ролей»

Актриса порадовалась, что не все ее узнают в сериале «Райцентр»
Кристина Асмус в сериале «Райцентр»

Актриса Кристина Асмус призналась в соцсетях, что собирается отдохнуть от «треш-ролей».

Асмус сообщила, что в ближайшее время не планирует сниматься в откровенных сценах и играть девушек легкого поведения. Актриса отметила, что ее часто не узнают в роли Милки в сериале «Райцентр». Она назвала это самым большим комплиментом и вспомнила о курьезном случае после съемок.

«Музыкальный продюсер сериала "Райцентр" подошел ко мне на премьере и рассказал свой диалог с коллегой: "Мне сказали, что в сериале играет Кристина Асмус. Я три серии посмотрел, Кристину не увидел"», — поделилась звезда.

По сюжету, в деревне Вармалей спустя 20 лет после окончания школы собираются бывшие одноклассники. Мероприятие портит мрачное событие, которое втягивает героев в водоворот расследований и интриг.

Помимо Асмус, в сериале снялись Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев, Игорь Грабузов.

Первую известность Кристина Асмус получила благодаря роли Варвары Черноус в ситкоме «Интерны». Она появлялась также в проектах «Люся», «Булки», «А зори здесь тихие...», «Хочу замуж», «Сансара». После выхода в 2019 году фильма Клима Шипенко «Текст», где Асмус появилась в откровенных сценах, в сети разгорелся скандал.

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