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3 августа 2023, новость

Донцова вспомнила, как молилась за телеведущего Корчевникова после операции

Ставшая гостьей шоу «Жизнь и судьба» писательница пыталась сдержать слезы
Дарья Донцова | Источник: Legion-Media.ru

Писательница Дарья Донцова рассказала в программе «Жизнь и судьба» об ужасном случае в ее жизни.

По словам Донцовой, в один день она получила фото с полностью забинтованным мужчиной. Сначала писательница не узнала этого человека, но потом поняла, что это актер и телеведущий Борис Корчевников. В тот период звезде провели операцию по удалению опухоли мозга. Снимок был подписан «я жив, помолись за меня».

Донцова отметила, что сразу же зажгла все свечи и начала молиться. Писательница призналась, что ей было очень страшно видеть Корчевникова в подобном состоянии. В студии передачи она старалась сдержать слезы. Корчевников, который является ведущим программы «Жизнь и судьба», подошел к автору бестселлеров и обнял ее.

«Борь, прости, я очень старалась не заплакать», — поделилась Донцова.

В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению опухоли мозга. Историю своей борьбы с недугом он рассказал Андрею Малахову и гостям студии «Прямого эфира» в 2017-м. Актер рассказывал, что информация о новообразовании заставила его посмотреть на жизнь по-другому. После хирургического вмешательства телеведущий все еще испытывает некоторые проблемы со слухом.

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