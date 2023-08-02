Стало известно о состоянии 89-летнего Глеба Панфилова после инсульта

Госпитализированный в мае из-за последствий инсульта режиссер Глеб Панфилов по-прежнему остается в больнице, его состояние не изменилось. Об этом заявил директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с ТАСС.

«Чувствует себя так же, как и чувствовал, конкретных улучшений пока нет. Он в больнице, где врачи делают все возможное и невозможное. Очень большие надежды на то, что он поправится. Будем надеяться на положительный исход, что его поставят на ноги», — заявил Варшавер.