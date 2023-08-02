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2 августа 2023, новость

Стало известно о состоянии 89-летнего Глеба Панфилова после инсульта

Режиссер попал в реанимацию в начале мая
Глеб Панфилов | Источник: Legion-Media.ru

Госпитализированный в мае из-за последствий инсульта режиссер Глеб Панфилов по-прежнему остается в больнице, его состояние не изменилось. Об этом заявил директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с ТАСС.

«Чувствует себя так же, как и чувствовал, конкретных улучшений пока нет. Он в больнице, где врачи делают все возможное и невозможное. Очень большие надежды на то, что он поправится. Будем надеяться на положительный исход, что его поставят на ноги», — заявил Варшавер.

Глеба Панфилова доставили в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Варшавер позже рассказывал об улучшении самочувствия режиссера. 18 июня Панфилова перевели из реанимации в больничную палату.

Глебу Панфилову 89 лет, он выступил режиссером и автором сценариев фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел». Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла в начале 2023 года.

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