Появились подробности о состоянии 88-летнего Глеба Панфилова

Глеб Панфилов | Источник: Legion-Media.ru

Врачи оценили состояние госпитализированного режиссера Глеба Панфилова как тяжелое. Подробности об этом появилась в Telegram-канале «112».

По доступным данным, кинематографисту диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Сотрудники медучреждения борются за здоровье пациента, состояние которого оказалось осложнено тромбоцитозом и пневмонией.