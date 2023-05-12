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12 мая 2023, новость

Появились подробности о состоянии 88-летнего Глеба Панфилова

Ранее сообщалось, что режиссера госпитализировали в областную больницу с инсультом
Глеб Панфилов | Источник: Legion-Media.ru

Врачи оценили состояние госпитализированного режиссера Глеба Панфилова как тяжелое. Подробности об этом появилась в Telegram-канале «112».

По доступным данным, кинематографисту диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Сотрудники медучреждения борются за здоровье пациента, состояние которого оказалось осложнено тромбоцитозом и пневмонией.

Ранее стало известно, что Глеба Панфилова госпитализировали в Одинцовскую областную больницу с инсультом. Специалисты решили перевести народного артиста в столичное медучреждение. По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, Панфилов пришел в сознание.

Глебу Панфилову 88 лет, он выступил режиссером и автором сценариев фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел». Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла в начале 2023 года.

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