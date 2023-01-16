Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой

Инна Чурикова | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Андрей Кончаловский отреагировал на смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой. Его слова приводит ТАСС.

Кончаловский отметил, что актриса является воплощением русской души. «Чистота, терпение и смирение делали ее по-настоящему уникальным явлением, как художника, как человека и как великой русской актрисы», — сказал он.

По его словам, смерть Чуриковой — это огромная потеря для мирового театрального и кинематографического искусства.

Свои соболезнования в связи с уходом Инны Чуриковой выразил также генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Его цитирует ТАСС: «В наше время много кого называют выдающимся, великим. А Инна Михайловна Чурикова действительно такой была, великая русская актриса. Абсолютно уникальное дарование. Имел счастье и честь работать с ней над фильмом “Курьер”, это одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Гениальная актриса, и, конечно, незаменимая. Ее роли будут жить очень долго — пока есть русский язык, они будут жить».

О смерти актрисы стало известно 14 января. Прощание с Чуриковой состоится во вторник, 17 января в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей театра «Ленком Марка Захарова». Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова дебютировала в кино еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В дальнейшем она снималась во многих картинах, включая фильмы, сделанные ее мужем Глебом Панфиловым: «Начало», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко» и многих других.