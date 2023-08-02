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2 августа 2023, фоторепортажСъемки

Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки

Актеры появятся в фильме «Огниво»
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Создатели сказочных фильмов «Конек-горбунок» и предстоящего «По щучьему веленью» приступили к съемкам картины «Огниво» по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена.

В центре сюжета — приключения веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Однажды в поисках удачи он находит огниво (старинную зажигалку), из которого внезапно появляется царевна Даша и просит помощи. Ване предстоит освободить ее из огнива, а также сражаться за правду, надежду и любовь.

Главные роли в проекте исполняют Роман Евдокимов, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин.

Режиссером фильма выступает Александр Войтинский. Сценарий написал Александр Архипов. По словам создателей, несмотря на то, что первоисточником фильма стало «Огниво» Андерсена, на экране появятся многие герои русских сказок, а действие будет разворачиваться в Берендеевом царстве.

Съемки проходят в самых атмосферных уголках России: в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в Карелии, а также в Санкт-Петербурге.

Производством фильма «Огниво» занимаются кинокомпания СТВ, телеканал «Россия», компания CGF при поддержке Фонда кино. Дата выхода картины в прокат пока не называется.

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