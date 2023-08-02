Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки

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Создатели сказочных фильмов «Конек-горбунок» и предстоящего «По щучьему веленью» приступили к съемкам картины «Огниво» по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена.

В центре сюжета — приключения веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Однажды в поисках удачи он находит огниво (старинную зажигалку), из которого внезапно появляется царевна Даша и просит помощи. Ване предстоит освободить ее из огнива, а также сражаться за правду, надежду и любовь.

Режиссером фильма выступает Александр Войтинский. Сценарий написал Александр Архипов. По словам создателей, несмотря на то, что первоисточником фильма стало «Огниво» Андерсена, на экране появятся многие герои русских сказок, а действие будет разворачиваться в Берендеевом царстве.

Съемки проходят в самых атмосферных уголках России: в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в Карелии, а также в Санкт-Петербурге.