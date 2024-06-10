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Огниво

Огниво (2024)

Огниво
2024приключениясемейныйфэнтези

Сюжет фильма «Огниво»

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Веселый и хитрый Ваня живет в сказочном царстве — только вот самого царя нет, а царица вдруг лишилась памяти. Молодой человек может запросто обвести любого вокруг пальца, и притвориться солдатом для него — проще простого. А однажды он находит старинную зажигалку — огниво, из которого появляется… царевна Даша. Девушка просит о помощи, и храброму Ване предстоит сразиться за свою любовь, надежду и правду. Героя и его лошадку Куда-надо ждут опасные приключения и бой с коварным врагом.

«Огниво» — семейное приключенческое фэнтези по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена. Главные роли в фильме играют Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Сергей Марин и Ирина Горбачева.

Режиссер

Александр Войтинский

В ролях

Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачева

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

Кадры

21
Кадр из Огниво
Кадр из Огниво
Кадр из Огниво
Кадр из Огниво
Кадр из Огниво
21
фотография
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Огниво (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Огниво. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Огниво, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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