Огниво (2024)

Веселый и хитрый Ваня живет в сказочном царстве — только вот самого царя нет, а царица вдруг лишилась памяти. Молодой человек может запросто обвести любого вокруг пальца, и притвориться солдатом для него — проще простого. А однажды он находит старинную зажигалку — огниво, из которого появляется… царевна Даша. Девушка просит о помощи, и храброму Ване предстоит сразиться за свою любовь, надежду и правду. Героя и его лошадку Куда-надо ждут опасные приключения и бой с коварным врагом.

«Огниво» — семейное приключенческое фэнтези по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена. Главные роли в фильме играют Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Сергей Марин и Ирина Горбачева.