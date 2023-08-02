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2 августа 2023, новость

«Страннейший»: Меньшова высказалась о фильме «Барби»

Телеведущая высоко оценила игру актеров, однако содержание вызвало у нее вопросы
Юлия Меньшова | Источник: PersonaStars

Юлия Меньшова в своем Telegram-канале поделилась с подписчиками впечатлениями от просмотра нашумевшего фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Бывшая ведущая программы «Наедине со всеми» высоко оценила игру актеров, однако посыл картины вызвал у 56-летней звезды вопросы.

«Фильм — страннейший, с точки зрения содержания и феминистского посыла. Но Райан Гослинг оказался потрясающим комедийным артистом, когда он просто стоит в кадре — уже смешно. А Марго Робби — потрясающе красивая женщина. И артистка тоже хорошая», — написала Меньшова.

Напомним, фильм «Барби» вышел в прокат 21 июля и побил рекорды кассовых сборов. По последним данным, картина уже собрала около 800 миллионов долларов и опередила историческую ленту Кристофера Нолана «Оппенгеймер», собравшую пока только 400 миллионов долларов.

После выхода «Барби» появился новый тренд на розовый цвет и кукольные преображения. Так, недавно Лариса Гузеева показала себя в образе популярной куклы.

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