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31 июля 2023, новость

Шэрон Стоун рассказала о безумных выходках фанатов

Актриса вспомнила, что ей приходилось уговаривать поклонников не «отрывать бампер» и задние стекла ее машины
Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Шэрон Стоун вспомнила, как после выхода в кинотеатрах фильма «Основной инстинкт» поклонники не переставали привлекать ее внимание. В первый же день фанаты начали подкарауливать на дороге, пока светофор горел красным. Слова Стоун передает The Daily Mail.

«В пятницу, когда вышел этот фильм, я была практически никем. А во вторник — уже выезжала из торгового центра на своем маленьком BMW, остановилась на светофоре и люди облепили мою машину», — призналась актриса.

Стоун добавила, что в тот момент не знала, куда деться от поклонников — выехать актриса не могла, так как люди забирались на капот ее машины. По словам звезды, поклонники даже становились настойчивее, поэтому ей пришлось умолять их не «отрывать бампер» и задние стекла ее машины.

Эротический триллер «Основной инстинкт» с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун в главных ролях вышел в 1992 году. По сюжету импульсивный детектив Ник Каррэн расследует убийство рок-звезды, параллельно вступая в романтическую связь с главной подозреваемой — писательницей Кэтрин. Режиссером фильмы выступил Пол Верховен.

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