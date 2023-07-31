Шэрон Стоун рассказала о безумных выходках фанатов

Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Шэрон Стоун вспомнила, как после выхода в кинотеатрах фильма «Основной инстинкт» поклонники не переставали привлекать ее внимание. В первый же день фанаты начали подкарауливать на дороге, пока светофор горел красным. Слова Стоун передает The Daily Mail.

«В пятницу, когда вышел этот фильм, я была практически никем. А во вторник — уже выезжала из торгового центра на своем маленьком BMW, остановилась на светофоре и люди облепили мою машину», — призналась актриса.

Стоун добавила, что в тот момент не знала, куда деться от поклонников — выехать актриса не могла, так как люди забирались на капот ее машины. По словам звезды, поклонники даже становились настойчивее, поэтому ей пришлось умолять их не «отрывать бампер» и задние стекла ее машины.