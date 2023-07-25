Звезда «Оппенгеймера» ответил на вопрос о роли Кена в сиквеле «Барби»

Киллиан Мерфи | Источник: Legion-Media.ru

Актер и исполнитель главной роли в фильме «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи согласился рассмотреть роль Кена в возможном продолжении комедии Греты Гервиг «Барби». Видео об этом появилось на онлайн-канале Cinefilos.

«Конечно, да! Давайте прочитаем сценарий и поговорим. Я не могу дождаться, когда посмотрю фильм. Я думаю, для кинематографа здорово, что все эти замечательные фильмы выходят этим летом», — посмеялся Мерфи.