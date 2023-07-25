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25 июля 2023, новость

Звезда «Оппенгеймера» ответил на вопрос о роли Кена в сиквеле «Барби»

Киллиан Мерфи, сыгравший «отца атомной бомбы», готов сняться в возможном продолжении истории о куклах
Киллиан Мерфи | Источник: Legion-Media.ru

Актер и исполнитель главной роли в фильме «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи согласился рассмотреть роль Кена в возможном продолжении комедии Греты Гервиг «Барби». Видео об этом появилось на онлайн-канале Cinefilos.

«Конечно, да! Давайте прочитаем сценарий и поговорим. Я не могу дождаться, когда посмотрю фильм. Я думаю, для кинематографа здорово, что все эти замечательные фильмы выходят этим летом», — посмеялся Мерфи.

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана вышел в мировой прокат 20 июля 2023 года. Роль «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера в фильме сыграл Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.

По сюжету фильма «Барби», вышедшего 19 июля, главную героиню в исполнении Марго Робби выгоняют из Барбилэнда за несоответствие стандартам красоты. Барби и Кену, роль которого исполнил Райан Гослинг, предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям. Режиссером комедии выступила Грета Гервиг.

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