Звезда «Оппенгеймера» ответил на вопрос о роли Кена в сиквеле «Барби»

Актер и исполнитель главной роли в фильме «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи согласился рассмотреть роль Кена в возможном продолжении комедии Греты Гервиг «Барби». Видео об этом появилось на онлайн-канале Cinefilos.
«Конечно, да! Давайте прочитаем сценарий и поговорим. Я не могу дождаться, когда посмотрю фильм. Я думаю, для кинематографа здорово, что все эти замечательные фильмы выходят этим летом», — посмеялся Мерфи.
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана вышел в мировой прокат 20 июля 2023 года. Роль «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера в фильме сыграл Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.
По сюжету фильма «Барби», вышедшего 19 июля, главную героиню в исполнении Марго Робби выгоняют из Барбилэнда за несоответствие стандартам красоты. Барби и Кену, роль которого исполнил Райан Гослинг, предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям. Режиссером комедии выступила Грета Гервиг.