Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу

Телеведущий и юморист Иван Ургант выложил снимок на фоне таблички с логотипом «Шоу Воли». Фотографию публикует «КП».
«Нашел!» — иронично подписал снимок Ургант.
Пользователи предположили, что таким образом телеведущий намекнул на участие в популярном телешоу, которое многие считают конкурентом приостановленной программы «Вечерний Ургант».
В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. В новой передаче «Шоу Воли» комик Павел Воля каждое воскресенье вместе с приглашенными гостями подводит итоги уходящей недели в юмористической манере.
Ранее сообщалось, что Ургант работает над созданием второго сезона программы «Первого канала» с поющими и танцующими аватарами «Фантастика». Кроме того, телеведущий пообещал вернуться в эфир с «Вечерним Ургантом».