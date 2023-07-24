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24 июля 2023, новость

Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу

Телеведущий опубликовал фото с табличкой с логотипом «Шоу Воли»
Иван Ургант | Источник: PersonaStars

Телеведущий и юморист Иван Ургант выложил снимок на фоне таблички с логотипом «Шоу Воли». Фотографию публикует «КП».

«Нашел!» — иронично подписал снимок Ургант.

Пользователи предположили, что таким образом телеведущий намекнул на участие в популярном телешоу, которое многие считают конкурентом приостановленной программы «Вечерний Ургант».

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. В новой передаче «Шоу Воли» комик Павел Воля каждое воскресенье вместе с приглашенными гостями подводит итоги уходящей недели в юмористической манере.

Ранее сообщалось, что Ургант работает над созданием второго сезона программы «Первого канала» с поющими и танцующими аватарами «Фантастика». Кроме того, телеведущий пообещал вернуться в эфир с «Вечерним Ургантом».

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