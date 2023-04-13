Иван Ургант пообещал вернуться в эфир «Первого канала»

В беседе с корреспондентом ТАСС в ответ на вопрос о возвращении его телепрограмм на телевидение Ургант сказал: «Очень надеюсь, да», — сказал он. На вопрос о том, увидят ли его зрители в ближайшее время, телеведущий также сказал: «Зачем нам друг друга обманывать, конечно, да».