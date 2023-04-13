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13 апреля 2023, новость

Иван Ургант пообещал вернуться в эфир «Первого канала»

Телеведущий посетил светское мероприятие, где пообщался с журналистами
Иван Ургант | Источник: Алексей Молчановский

Российский телеведущий Иван Ургант сообщил, что вернется в эфир «Первого канала». Ведущий стал гостем светской премьеры фильма «Вызов», где пообщался с представителями СМИ.

В беседе с корреспондентом ТАСС в ответ на вопрос о возвращении его телепрограмм на телевидение Ургант сказал: «Очень надеюсь, да», — сказал он. На вопрос о том, увидят ли его зрители в ближайшее время, телеведущий также сказал: «Зачем нам друг друга обманывать, конечно, да».

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир «Первого канала» в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

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