Иван Ургант на съемках (фото: соцсети)

Шоумен Иван Ургант приступил к съемкам нового шоу и опубликовал в соцсетях фотографию со съемочной площадки.

На груди у Урганта висит бейджик с названием его собственного вечернего шоу «Вечерний Ургант», однако, как отмечает Telegram-канал «Антиглянец», речь о возвращении проекта в эфирную сетку пока не идет. На канале уточняют, что авторская и продюсерская группы Урганта привлечены к созданию второго сезона шоу «Фантастика» о поющих и танцующих аватарах.