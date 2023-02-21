Шоумен Иван Ургант приступил к съемкам нового шоу и опубликовал в соцсетях фотографию со съемочной площадки.
На груди у Урганта висит бейджик с названием его собственного вечернего шоу «Вечерний Ургант», однако, как отмечает Telegram-канал «Антиглянец», речь о возвращении проекта в эфирную сетку пока не идет. На канале уточняют, что авторская и продюсерская группы Урганта привлечены к созданию второго сезона шоу «Фантастика» о поющих и танцующих аватарах.
В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир «Первого канала» в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД).
Напомним, ранее Гарик Мартиросян раскрыл свое отношение к Урганту. Также критику в адрес телеведущего прокомментировала Татьяна Навка. Фигуристка заявила, что Ургант не заслужил тех жестких слов, которые получает.